Uzaktan eğitimle verilebilecek ders oranı yüzde 40’a çıktı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranının yüzde 40 yükseltildiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Saraç, basın mensuplarına açıklamasında Covid-19’la mücadelede ‘normalleşme’ döneminde yükseköğretim sistemini yeni döneme hazırlayabilmek ve uluslararası rekabete sokabilmek için bazı düzenlemeler yapıldığını söyledi.

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Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30’una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirerek şöyle konuştu: “Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40’a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek.”

‘Derslerin asgari yüzde 10’u uzaktan verilsin’

Dijital imkanların kullanılabilmesindeki yetkinliğin her program için sağlanmasının önemine işaret eden YÖK başkanı, ‘örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde 10’unun uzaktan öğretimle verilmesinin güçlü şekilde tavsiye ve teşvik edildiğini’ belirtti.

‘Uygulayana ek kadro’

Saraç, YÖK olarak dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslere özellikle 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde daha fazla yer verilmesini istediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Bu önerimiz devlet veya vakıf bütün üniversitelerimiz için geçerlidir. Buna yönelik senato kararı alan ve uygulayan devlet üniversitelerine, uzaktan eğitim merkezlerinde görevlendirilmek üzere ek kadro tahsisi de yapılacak, ayrıca bu uygulamaya geçen üniversiteler için ek araştırma görevlileri de tahsis edilecektir.”