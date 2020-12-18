Uzaktan eğitimin süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki uzaktan eğitimin, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak’a kadar devam edeceğini bildirdi.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, 25 Ocak’ta başlayacak yarı yıl tatil süresine, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin eklendiği kaydedildi. Okullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat’ta başlaması planlanıyor.
Açıklamaya göre ilkokullarda bu eğitim-öğretim yılında sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanıyla yapılacak.
Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.
22 Ocak’tan itibaren karne dağıtımları, eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.