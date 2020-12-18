Uzaktan eğitimin süresi uzatıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘HDP’nin kapatılması çağrısı’na ilişkin değerlendirmesi de sorulan Kılıçdaroğlu, “Belki de ayrılma zemini arıyor Bahçeli, çünkü MHP’nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir” dedi.