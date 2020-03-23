Uzaktan eğitimde program belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, TRT’de yayınlanacak ilkokul, ortaokul ve liseler için ‘EBA (eğitim bilişim ağı) TV uzaktan eğitim programı’nı açıkladı.

Uzaktan eğitimde ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. (Fotoğraf: Hürriyet)

Corona virüsünün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında okullarda uzaktan eğitim programına geçilmişti.

Reklam

Hürriyet’ten Esra Ülkar’ın haberine göre eğitim videoları TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise kanallarında yayınlanacak.

Yayınlar için SD (standart çözünürlük) ve HD (yüksek çözünürlük) seçenekleri sunulacak.

Kanallara erişebilmek için frekans ayarları yapılması gerekiyor.

Reklam

TRT EBA TV İlkokul: Türksat Kablo TV’de 465’inci, Türk Telekom Tivibu’da 401’inci, Turkcell TV+’ta 106’ıncı, D-Smart’ta 365’inci, Digitürk’te 151’inci kanalda.

TRT EBA TV Ortaokul: Türksat Kablo Tv’de 466’ncı, Türk Telekom Tivibu’da 402’nci, Turkcell TV+’ta 107’nci, D-Smart’ta 366’ncı, Digitürk’te 152’nci kanalda.

TRT EBA TV Lise: Türksat Kablo Tv’de 467’nci, Türk Telekom Tivibu’da 403’üncü, Turkcell TV+’ta 108’inci, D-Smart’ta 367’nci, Digitürk’te 153’üncü kanalda.

İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek.

İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak.

İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak.

Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da yayınları izleyecek.

Ders tekrarı

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00’de tekrarlanacak.

Yayın programı internette

Ders programına günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

İki ders arası 10 dakika mola

İki ders arası 10 dakika mola verilecek ve bu mola sırasında ‘Etkinlik Kuşağı’ yayınlanacak. Öğrencilerin bu sürede televizyon başında olma zorunluluğu olmayacak.

Yoklama olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde yoklamanın olmayacağını söyledi.

Takip programı

Aynı evde farklı sınıflara devam eden öğrenciler var ama birden fazla televizyon yoksa, ebeveynler tekrar programlarla birlikte çocukları için takip programı oluşturabilecek. MEB’in dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) da dersler izlenebilecek.