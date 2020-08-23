Uzaktan eğitim verecek özel okullar yüzde 5 ila 30 indirim yapacak

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, uzaktan eğitim yapmaları durumunda özel okulların indirim oranlarını kendilerinin belirleyeceğini, bu oranın da yüzde 5 ila 30 olacağını kaydetti.

Fotoğraf: AA

Pandemi nedeniyle 23 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.

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Bu süreçte yol-yemek de dahil ücretini peşin ödediği hizmetlerden yararlanamayan veliler, bunları okullardan geri istemişti.

Bazı okullar ücret iadesinde bulunurken birçoğu ücretleri iade etmedi.

Uzaktan eğitim modelinin kullanılacağı gelecek dönem için de benzer kaygıları taşıyan veliler, özel okullardan indirim talebini dile getirmiş, Milli Eğitim Bakanlığı da buna destek vermişti.

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Ardından, özel okulları temsil eden tüm dernek ve birlikler hafta içi ortak açıklama yaparak, yemek ve servis hizmetlerinden bedel alınmaması, alınmışsa iade ya da mahsup edilmesi, kurumların yapacaklarını beyan edecekleri indirimleri dikkatle hesap etmelerini istemişti.

‘Her okulun şartları farklı’

Milliyet’ten Mine Özdemir Güneli ve Ozan Ömer Kadüker’e konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, indirim oranlarıyla ilgili şunları kaydetti:

“Velilerin çıkış noktaları tasarruf ettiğimiz ve bu tasarrufu onlara yansıtmamız gerektiği yönündeydi. Bizim de esasında tasarruf ettiğimiz bir konu yok, masrafımız artmış durumda. Ama bu beklentiyi ve ekonomik krizin getirdiği kayıpları dikkate alarak velinin yanında hareket etmek için tavsiye niteliğinde bir açıklama yaptık. Okullarımızın çoğunun da bu konuda olumlu onayı var. Sonuçta bizim bir yaptırımımız yok ama yüzde 90 dernek tavsiyelerine katılım oluyor. Corona virüsü sürecinde masraf yapan, uzaktan eğitim yapsa da ücretlerinde indirime gitmeyen okullar da olabilir. Tasarruf ettiğimiz kalemlerin yanında online eğitimden dolayı harcadığımız daha fazla kalemler var. Bunu bir fedakarlık olarak velilerimizin bu dönemde ekonomik gelir kaybı gibi durumlarda yaşadıkları sıkıntıya güvence olsun diye okullarımıza sunduk. Açıklamamızda özellikle oran vermedik. Oranı her okul kendisi belirleyecek. Çünkü her okulun bütçesi, imkanı, ücreti farklı. Örneğin 15 bin liralık öğrenim ücreti olan okulun, 100 bin liralık ücreti olan okuldan çok faklı şartları olabilir.”

MEB 31 Ağustos’ta uzaktan, 21 Eylül’de de yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu.