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Yaramazlara biraz batar!

Uzaktan eğitim sırasında sigara içerken görüntülenen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, uzaktan eğitim sırasında sigara içerken bir veli tarafından görüntülenen öğretmen Esra B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)


Adapazarı Şirinevler Mahallesi’ndeki Şirinevler Ortaokulu’nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B.,’nin uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içtiğini fark eden bir veli onu görüntüledi.

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Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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