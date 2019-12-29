Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini öldürdüğü silahla yaşamına son verdi

Ankara’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 42 yaşındaki Dursun Ö., 40 yaşındaki eşi Deniz Ö.’yü tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Deniz Ö., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Dursun Ö.’den boşanma kararı alıp, evi terk etti. Boşanmak istemeyen Dursun Ö. ise karısını tehdit edince Deniz Ö., eşi hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Ö., bugün saat 14:30 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Çimenli Sokak’ta eşinin yeni tuttuğu eve gitti.

İkili arasında çıkan tartışmadan Dursun Ö., yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Dursun Ö. daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri Deniz Ö. ile Dursun Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.