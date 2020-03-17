Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu kadın hayatını kaybetti

Yaşadığım şehir Verona’da geleneksel karnaval kutlamalarının en önemli günü 21 Şubat’ta binlerce kişi renkli kostümleri ve maskeleriyle sokaklara dökülmüştü. Her sene olduğu gibi biz de bu şenliği kutlamak için maskemizi kapıp kalabalığa karıştık. Karnaval geleneği İtalya’daki zengin toplumsal kültürün coşkulu bir yansıması adeta.