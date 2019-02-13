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Yaramazlara biraz batar!

Uzaklaştırma kararı bulunan adam av tüfeğiyle eski eşini öldürdü

Tokat’ın Niksar ilçesinde Muammer G., boşandığı Alev Yıldırım’ı zorla otomobile bindirip kaçırdıktan sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen adam kayıplara karıştı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

DHA’nın haberine göre işsiz Muammer G., bir yıl önce boşandığı Alev Yıldırım’ı ilçe merkezindeki Alparslan Türkeş Parkı yakınlarında zorla otomobile bindirerek kaçırdı.

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Saldırgan gece saatlerinde polisi arayarak eski eşini Niksar’a bağlı Çimenözü köyü yakınlarında öldürdüğünü, cesedini de orada bıraktığını söyledi.

Jandarma ekipleri köy yakınlarında Alev Yıldırım’ın cesedine ulaştı.

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Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Yıldırım’ın cansız bedeni, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Altı ay önce uzaklaştırma kararı aldırmış

Alev Yıldırım, altı ay önce Muammer G. hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdmış.

Şüpheli Muammer G.’nin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

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