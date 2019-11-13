Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Uyuyor’ sanıp üstünü örttüğü ölen eşiyle iki gün yaşadı

Antalya’da ikamet eden Sylva Waltraud Umissky’nin (51), hayatını kaybeden eşi Hundsdorfer Reinholdhilmar’ın (74) uyuduğunu düşünerek, üstünü çarşafla örtüp iki gün boyunca cansız bedeniyle yaşadığı ortaya çıktı. 

Fotoğraf: DHA

Alanya ilçesinde yaşayan Alman çiftin bir süredir evden çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, polise haber verdi. Savcılık izniyle eve giren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, oturma odasında yatan Hundsdorfer Reinholdhilmar ve Sylva Waltraud Umıssky ile karşılaştı. Yapılan kontrolde, Hundsdorfer Reinholdhilmar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sylva Waltraud Umissky ise bu sırada uyandı. Hundsdorfer Reinholdhilmar’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Reklam

Cenaze aracıyla Antalya’ya gelen Sylva Waltraud Umissky, kanser hastası eşinin sürekli uyuduğunu söyleyerek, “Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin, diye üzerine çarşaf örttüm. İki gün sonra eve polisler geldi, eşim ölmüş” dedi.

Hundsdorfer Reinholdhilmar’ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Alanya’ya götürüldü.

SON HABERLER

12 barodan Feyzioğlu’na ‘Kanunu uygula ya da istifa et’ çağrısı

Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) olağanüstü genel kurula çağırarak seçim yapılmasını isteyen oniki baronun başkanları, söz konusu talepleri reddeden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ‘Hodri meydan’ diyerek 2021’deki seçimli genel kurul çağrısına karşılık olarak, ‘Hemen şimdi hodri meydan’ dedi.

Ahmet Altan yeniden gözaltında

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan yeniden gözaltına alındı.

BDDK’nın yetkileri artık Merkez Bankası’nda

TBMM’de kabul edilen yeni kanuna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), görev ve yetkileri Merkez Bankası’na (TCMB) devredilecek. Merkez Bankası, ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

Erdoğan ABD’de: Protesto beklentisiyle otelinin önü kar araçlarıyla kapatıldı

ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, Türkiye saati ile gece yarısına doğru Andrews Havva Üssü’ne indi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Washington’da kalacakları otele ulaştı. Erdoğan’ın oteli civarında geniş güvenlik önlemleri alınırken, kar küreme araçlarıyla otele giden sokağa girişler kapatıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...