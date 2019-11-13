‘Uyuyor’ sanıp üstünü örttüğü ölen eşiyle iki gün yaşadı

Antalya’da ikamet eden Sylva Waltraud Umissky’nin (51), hayatını kaybeden eşi Hundsdorfer Reinholdhilmar’ın (74) uyuduğunu düşünerek, üstünü çarşafla örtüp iki gün boyunca cansız bedeniyle yaşadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Alanya ilçesinde yaşayan Alman çiftin bir süredir evden çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, polise haber verdi. Savcılık izniyle eve giren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, oturma odasında yatan Hundsdorfer Reinholdhilmar ve Sylva Waltraud Umıssky ile karşılaştı. Yapılan kontrolde, Hundsdorfer Reinholdhilmar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sylva Waltraud Umissky ise bu sırada uyandı. Hundsdorfer Reinholdhilmar’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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Cenaze aracıyla Antalya’ya gelen Sylva Waltraud Umissky, kanser hastası eşinin sürekli uyuduğunu söyleyerek, “Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin, diye üzerine çarşaf örttüm. İki gün sonra eve polisler geldi, eşim ölmüş” dedi.

Hundsdorfer Reinholdhilmar’ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Alanya’ya götürüldü.