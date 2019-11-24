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Yaramazlara biraz batar!

Uyuyan kocasını baltayla öldürdü: 11 yıldır kahrını çekiyorum

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir kadın, uyuyan kocasını baltayla öldürdü, komşusuna gidip polis çağırmasını istedi.

FotoğraF: DHA (Arşiv)

Olay Nuripaşa mahallesinde sabah saat 05:30 sıralarında yaşandı. Zübeyde Hanım caddesinde bulunan beş katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan Fazilet Ö., salonda uyuyan eşi Hasan Ö.’nün başına baltayla vurdu.

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Adam ağır yaralanırken, Fazilet Ö. komşusuna olayı anlatarak polis çağırmasını istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirtirken, polis ekipleri kadını ve iki çocuğunu gözaltına aldı.

Polise verdiği ilk ifadede Fazilet Ö., kocası için “11 yıldır kahrını çekiyorum” dedi.

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