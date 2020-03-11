Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar

Kadir Has Üniversitesi’nin 2016 yılından beri yürüttüğü ‘Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’na göre, on kadından sadece ikisi üniversite veya yüksekokul mezunu. İki kadından biri ev kadını. Kadının toplum içinde yaşadığı en büyük sorun yüzde 66 ile ‘şiddet’ olurken, yarısından fazlasının şahsına ait banka hesabı yok.