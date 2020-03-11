Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar

Bursa’da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, türbenin içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kent genelinde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi.

Reklam

Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği eş zamanlı operasyonda ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Narkotik köpeği Fırtına ile yapılan aramalarda türbenin içine zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

SON HABERLER

Türkiye’de iki kadından biri ‘ev hanımı’; en ciddi sorun şiddet

Kadir Has Üniversitesi’nin 2016 yılından beri yürüttüğü ‘Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’na göre, on kadından sadece ikisi üniversite veya yüksekokul mezunu. İki kadından biri ev kadını. Kadının toplum içinde yaşadığı en büyük sorun yüzde 66 ile ‘şiddet’ olurken, yarısından fazlasının şahsına ait banka hesabı yok.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...