‘Uyuşturucuya özendirmek’ten tutuklanan rapçi Ezhel: Pişmanım

‘Uyuşturucu özendirmek’ suçundan tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.

Bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirmekle suçlanan İpekçioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Reklam

İpekçioğlu, sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce de gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Rapçinin yeni şarkılarında da benzer ifadeler kullandığı iddia edildi.

Reklam

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre İpekçioğlu, polisteki ifadesinde “Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım” dedi.