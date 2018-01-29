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Yaramazlara biraz batar!

‘Uyuşturucuya hayır’ tişörtü giyen adam uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Zonguldak’ta ‘Uyuşturucuya hayır’ kampanyasına katılan bir kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

DHA^nın haberine göre jandarma ekipleri İstanbul ve Zonguldak’taki operasyonda 28 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 13’ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Gökçebey ilçesinde gazino işletmecisi İsmail Tulumoğlu da ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Tulumoğlu’nun kentte düzenlenen ‘Uyuşturucuya hayır’ kampanyasına katıldığı, ‘Uyuşturucuya hayır’ yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da Facebook hesabından yayınladığı ortaya çıktı.

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