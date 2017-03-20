Uyuşturucunun yasal olmasını savunan Escobar’ın oğlu: Diziler gençleri gangster olmaya özendiriyor

Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın oğlu Sebastian Marroquin, babasını anlatan ‘Narcos’ dizisinin, gangster olmaya özenen genç nesiller yarattığını söyledi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Roma’da düzenlenen bir kitap festivaline katılan Escobar, ‘Narcos’un gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Babamın imajının suç eylemlerini yüceltmek için kullanılmasından hoşlanmıyorum” dedi.

‘Diziler babamın imajını yüceltiyor’

Dizinin gençleri gangster olmaya özendirdiğini söyleyen Escobar, “Uyuşturucu dünyasıyla ilgili televizyon dizileri, gangster olmaya özenen bir genç nesil yaratıyor. Bunu bana sosyal medyadan gelen mesajlardan biliyorum. Babamın maskesini takan ya da saçlarını, bıyıklarını ona benzeten gençler bana fotoğraflarını yolluyor. Televizyon dizileri babamın imajını yüceltiyor. Ben de babamı öven kitaplar yazsaydım üç kat daha fazla kitap satardım” diye konuştu.

‘Uyuşturucu yasal olmalı’

Şimdiki uyuşturucu baronlarıyla karşılaştırıldığında babasının bir bebeğe benzediğini iddia eden Escobar, uyuşturucunun yasal hale getirilmesi gerektiğini savunarak, yasakların kaçakçıların çıkarına olduğunu söyledi: “Kokain üretmek pahalıya mal olan bir şey değil ama yasaklar sayesinde satıştan çok yüksek miktarda para elde ediliyor. Pizza da yasaklansaydı insanlar daha çok pizza yerdi ve pizza fiyatları çok yüksek hale gelirdi. Gelecekte de Pablo Escobar’ların var olmasını istiyorsak bunun en iyi yolu yasakçılık.”