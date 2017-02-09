‘Uyuşturucu ticareti’nden gözaltına alınan emniyet müdür yardımcısı tutuklandı

İstanbul’da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişilerle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan emniyet müdür yardımcısı Ö.C. tutuklandı.

İstanbul polisi, geçen günlerde Atatürk Havalimanı’nda bir uyuşturucu kuryesini yakaladı. Kuryeyle bağlantılı olduğu belirtilen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Baskın sonucu bonzai ele geçirilen kiralık evin sahibi araştırılırken, İstanbul’da görevli emniyet müdür yardımcısı Ö. C.’nin ismine ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli polis, savcılık ifadesinin ardından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanma talebiyle dün mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koyarak şüpheliyi serbest bıraktı.

İtiraz üzerine tutuklandı

Ancak Bakırköy başsavcılığı, uyuşturucu ticaretinin katolog suçlardan olması ve tutukluluğu gerektirir kuvvetli kanıtların bulunması gerekçesiyle karara itiraz etti. Talebi değerlendiren Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında bu sefer tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Narkotik şube müdürlüğü ekiplerince dün akşam gözaltına alınan şüpheli, Bakırköy 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün tutuklandı.

‘Bizzat ben yakalattım, suça karışmadım’

Suçlamayı kabul etmeyen şüpheli, hakimlik sorgusunda şunları kaydetti: “Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Bugüne kadar hiçbir suça karışmadım. Uyuşturucu ticareti ile ilgili herhangi bir ilgi ve alakam yoktur. Ali isimli şahıstan, banka kredisi çekmek suretiyle Başakşehir’de bir ev aldım. Tapu üzerime yapıldı. Fiilen kullanmadım. Benim için kiraya vereceğini söylemişti. Uyuşturucu madde bulundurduklarını duyunca şüphelileri bizzat ben yakalattım.”