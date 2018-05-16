‘Uyuşturucu ticareti’ davasında karar: Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren’e hapis cezası

Çok sayıda ünlü ismin yargılandığı dava beş yılın ardından hapis cezalarıyla sonuçlandı.

İstanbul’da görülen 34 sanıklı ‘uyuşturucu madde ticareti’ davası bugün sonuçlandı.

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Mahkeme heyeti, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli’ye bu suçtan dörder yıl ikişer ay hapis cezası verdi.

Şarkıcı Cenk Eren’e de aynı suçtan beş yıl hapis cezası verilirken maddenin kokain olduğunu gözönünde bulunduran mahkeme, cezayı yedi yıl altı aya çıkardı.

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Eren’in cezası iyi hal indirimi uygulanarak altı yıl üç aya düşürüldü.

Cezalar için erteleme ya da geri bırakma kararı verilmedi.

Dava dosyası, istinaf mahkemesine gönderilecek. Karar onanırsa, mahkumiyetine karar verilen sanıklar hapis yatacak.