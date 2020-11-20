Uyuşturucu testi sonuçlarıyla ‘oynayarak’ ebeveynlerin çocuklarının velayetini kaybetmesine neden oldu: 15 yıl hapis yatacak

ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan bir laboratuvar sahibi, uyuşturucu testi sonçlarıyla ‘oynayarak’ anne-babaların çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Fotoğraf: Dale bölgesi polisi

En az 16 test sonucunu ebeveynlerin uyuşturucu kullandığına işaret edecek şekilde değiştirdiği belirlenen 37 yaşındaki Brandy Murrah, karar duruşmasında, “Biliyorum yanlış yaptım. Yaraladığım herkesten özür dilerim. Aslında kimseye bilinçli olarak zarar vermek istemedim” dedi.

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Ozark kentindeki ‘A&J Lab Collections’ adlı laboratuvardan çıkan, gerçeği. yansıtmayan sonuçlar nedeniyle çocuklarının velayetini belirli süreler için kaybeden ebeveynler kararı memnuniyetle karşıladı.

Onlardan biri, 2017 yılında üç aylık bebeğinin, kullanmamasına rağmen kanında metamfetamin tespit edildiğine işaret eden test sonucu nedeniyle üç hafta süreyle kendisinden alındığını söyleyen Grage Locke oldu.

Locke, “İnsan böyle bir şeyi neden yapar anlamakta güçlük çekiyorum. Neden bir ailenin çocuğundan uzak kalmasını ister” dedi.

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Mağdur olan bir başka anne Jennifer Severs ise mahkemede, kanında uyuşturucu tespit edildiğine dair test sonucu nedeniyle çocuklarının kendisinden alındığını, onları geri almak için aylarca uğraştığını söyledi.