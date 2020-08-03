Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uyuşturucu taşınan uçak ‘haddinden fazla yük taşıdığı’ için düştü: Enkazın yakınında 500 kilo kokain bulundu

Bir uyuşturucu çetesinin Papua Yeni Gine’den Avustralya’ya kokain taşımak amacıyla kiraladığı uçak ‘haddinden fazla yük’ taşıdığı için düştü.

Fotoğraf: Avustralya Polisi

Cessna model uçağın, önceki pazar, kalktıktan kısa süre sonra Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby yakınlarında düştüğü belirtildi. Enkazın yakınlarında, 28 torbaya konmuş, piyasa değeri 56.3 milyon dolar (391.96 milyon lira) olan 500 kilogram kokain bulundu.

Reklam

Avustralyalı pilot, ülkesinin Papua Yeni Gine’deki büyükelçiliğine teslim oldu ve tutuklandı. Avustralya polisi de olayla bağlantılı beş kişiyi tutukladıklarını açıkladı.

Polisin açıklamasında, Avustralya’nın Melbourne kentindeki çete üyelerinin 26 Temmuz Pazar Günü, kokaini almak için Queensland eyaletinden Papua Yeni Gine’ye uçtuğu, aynı gün öğleden sonra tekrar havalandıktan kısa süre sonra uçağın düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, uyuşturucu tacirlerinin radara takılmamak amacıyla 900 metre yükseklikte uçtuğu ancak taşımayı planladıkları ‘yük’ün kullandıkları hafif uçağın kapasitesini aşacağını düşünmedikleri vurgulandı.

Reklam

SON HABERLER

TTB: Bakanlık ‘corona’ verilerini gizliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 verilerini gizlediğini, halkı paniğe sevk ettiğini ve mücadeleyi sadece halka bıraktığını öne sürdü.

Elde kalan kurbanlıkları bakanlık satın alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin elde kalan hayvanlarının, talep edilmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...