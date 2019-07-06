Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uyuşturucu tarlasına İHA ile havadan baskın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri insansız hava aracı (İHA) ile havadan baskın yaptı.

Fotoğraf: DHA

İHA destekli uyuşturucu operasyonunda, bin kök hint keneviri, hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 360 gram esrar ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olay yerinde yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Reklam

İnegöl’ün Rüştiye Mahallesi’nde uyuşturucu imal ve ticaretinin yapıldığı bilgisiyle harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaydan şüpheli Ö.A. ve H.A.’ya ait ev ve iş yerlerinde arama ve kontrol yaptı. Şüphelilere ait arazilerde, Hint kenevirinin ekili olduğu İHA’larla tespit edilirken, Jandarma ekipleri uyuşturucu arama köpekleri ile yerden operasyona katıldı.

Şüpheli Ö.A. ve H.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevir bitkileri ise İlçe Tarım Müdürlüğü’nce gerekli incelemeden sonra imha edildi.

SON HABERLER

Silahı, küçük İskender çekti!

Küçük İskender öldü.. Geride bir bıçak, nedensiz bir öpücük, elektrik direkleri, filinta rüzgarlar, biraz baharat, beyaz ceketli martılar ve ağlamaklı bir kainat kaldı.

Mansur Yavaş’tan fotoğraflarının kaldırılması talimatı

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle merkez binasındaki tüm birimler, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü dahil fotoğraf ve resimlerinin duvarlardan kaldırılması talimatını verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...