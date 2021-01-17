Uyuşturucu serasına dönüştürülen teras katına baskın: Bir kişi tutuklandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, terası, uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla seraya dönüştürülen daireye operasyon düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.C.’nin Avcılar’da bir apartmanın teras katında bulunan dairesinde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı.

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Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin bir apartman dairesinde kullanılmasına imkân bulunmayan bazı malzemeleri hırdavatçı, elektrikçi, çiçek ve fidan yetiştiriciliği yapılan yerlerden temin ettiği ve gece geç saatlerde eve götürdüğü belirlendi.

Şüpheli H.C. tarafından eşyalı kiralanan ve gce geç vakitlerde gidilip zaman zaman kullanılan bir apartman dairesi için yüklü miktarda elektrik ve su faturası ödendiği de tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüpheli tarafından teknolojik havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere seraya dönüştürülen daire ve teras katında arama yaptı.

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50 kök yeni ekilmiş ve filizlenmiş kenevir bitkisi, 391 kök kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, poşetler içerisinde 85 kg işlenmeye hazır kenevir bitkisi, 600 adet saksı ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, gübre ve sıvılar ele geçirildi.

Lüks araçla satıyormuş

Operasyonda gözaltına alınan H.C., burada yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri fişek tabir edilen tek kullanımlık paket olarak ya da 100-200 gramlık paketler halinde hazırladıktan sonra lüks araçla piyasaya sürdüğünü itiraf etti. H.C. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.