Uyuşturucu serasına çevrilen çatı katına baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar ilçesinde takip ettikleri iki adrese dün gece eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerin birinde, beş katlı binanın uyuşturucu serasına çevrilen çatı katında piyasa değeri 1 milyon lira olan 88 kök marihuana bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Gümüşpala Mahallesi’ndeki, havalandırma sistemleri ve ısı güneş panellerinin kurulduğu dairede gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Camları film ile kapatıldan daireye düzenlenen operasyona hassas burunlu ‘Amarok’ isimli narkotik polis köpeği de destek verdi, odalarda tek tek arama yaptı.

Ayrıca, operasyon yapılan ikinci adreste ise, iki silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.