Uyuşturucu savaşının son kurbanı 3 yaşındaki çocuk oldu, polis ‘olur böyle şeyler’ dedi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin yürüttüğü ‘uyuşturucuyla savaş’ yargısız infaz kampanyası üç yılda 27 bin can alırken son olarak üç yaşındaki bir kız çocuğunun hayatına mal oldu. Savaşı iki yıl yürütmüş eski emniyet müdürü, Senatör Dela Rosa ”Bu tür operasyonlarda yan hasar kaçınılmazdır. Olur böyle şeyler” dedi.

Fotoğraf: Reuters

29 Haziran’da Rizal eyaletinde yürütülen operasyonda Filipinler Ulusal Polis Sözcüsü Albay Bernard Banac, kızın babasının uyuşturucu satıcısı zanlısı olduğunu ve ilk ateşi açtığını, kızını insan kalkanı yapıp polise ateş ettiğini, iki ateş arasında kalan kızın öldüğü açıklamasını yaptı. Operasyonda zanlı baba, amca ve bir de polis memuru da öldü.

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Ancak Myca’nın annesi polisin anlatımını reddetti. Gece ailece uyurken polisin hiçbir arama ya da tutuklama emri göstermeksizin aniden evi bastığını, pencereleri aşağı indirdiğini, kendisinin diğer üç çocuğuyla birlikte merdivenlerden yukarı koşarken Myca’nın babasıyla birlikte kaldığını anlatan anne “Bir kez daha söylüyorum. Myca insan kalkanı olarak kullanılmadı” savunmasını yaptı.

Basın toplantısında konuşan Rosa üç yaşındaki kızın ölümü için şunları söyledi: “Mükemmel olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Polis memuru bir çocuğu vurmak ister mi? Ama operasyonlarda olur böyle şeyler. Bu tür operasyonlarda yan hasar kaçınılmazdır.”