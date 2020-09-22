Uyuşturucu satıcısının ‘zula’ yaptığı incir ağacını dedektör köpek buldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bir uyuşturucu satıcısının uyuşturucuları gizlemek için kullandığı incir ağacı dedektör köpek tarafından tespit edildi. Ağacın dibine gömülü halde 400 gram eroin ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre polis, Hıdırağa Mahallesi’nde yaşayan bir uyuşturucu satıcısının, evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki boş arazide bir ağacın dibini ‘zula’ olarak kullandığını tespit etti.

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Ekipler, bölgede narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine incir ağacının dibine gömülen uyuşturucu bulundu.

Şüpheli R.D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı