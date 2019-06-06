Uyuşturucu raporu: Türkiye’de doz aşımı kaynaklı ölümler artıyor

AB Uyuşturucu Ajansı’nın 2019 yılı raporunda Türkiye’de doz aşımı kaynaklı ölümlerin arttığı belirtildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından (EMCDDA) hazırlanan raporda, Türkiye’ye ilişkin analizler ve veriler yer aldı.

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Raporda uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir transit ülke olmaya devam eden Türkiye’deki operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Buna göre Türkiye’de bir yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarı tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ele geçirilen miktarın çok üzerinde.

Türkiye yürüttüğü operasyonlarda 2017 yılında 8 milyon 600 bin adet MDMA gibi sentetik uyarıcı ve 6.6 ton amfetamin ele geçirdi.

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En çok esrar ve kokain

Türkiye’de 15-64 arası yaş grubunda en çok esrar kullanıldığı, bunu MDMA gibi sentetik uyarıcılar ile kokainin izlediği belirtildi.

Rapora göre, yaşadışı uyuşturucu madde kullanımı erkekler arasında daha yüksek ve Türkiye’de en çok 15-34 yaş arası erkekler uyuşturucu kullanıyor.

Türkiye’de uyuşturucu tedavisi görenlerin çoğunluğunu yine erkeklerin oluşturduğu, kullanılan yüksek riskli uyuşturucunun da vücutta morfin gibi etki gösteren opioid olduğu kaydedildi.

Yataklı tedavi oranlarının son beş yılda arttığı, tedavi olan kişilerin beşte birinin uyuşturucuyu şırınga ile enjekte edilen şekliyle kullandığı, eroinin şırınga yoluyla kullanımının ise son yıllarda gerilediği belirtildi.

Aşırı doz ölümleri arttı

Raporda Türkiye’deki aşırı doz ölüm oranlarının son 10 yılda ciddi arttığına dikkat çekildi.

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 105 kişi uyuşturucudan hayatını kaybederken 2016 yılında bu sayı 920’ye yükseldi. Son resmi istatistiklere göre Türkiye’de 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941 oldu. Ölenlerin büyük çoğunluğu erkek, yaş ortalaması ise 32.

2017 yılında Türkiye’deki uyuşturucu madde suçlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 oranında artış olduğu ifade edilen raporda, bunların büyük bir bölümünün uyuşturucu kullanımı ve bulundurma kaynaklı suçlar olduğu belirtildi.