Uyuşturucu kuryesi kedi hayvanat bahçesinden kaçtı

Rusya’nın Tula şehrinde uyuşturucu kuryeliği yaptırıldığı gerekçesiyle sahibiyle beraber gözaltına alınan ve hayvanat bahçesinde tutulan kedi kaçtı. Kedinin kaçmasıyla yürütülen soruşturmada aksamalar meydana geldi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’na gelen şikayetler üzerine olay açığa çıkmıştı. Bakanlık, uyuşturucu tacirlerinin bir kediyi kullanarak uyuşturucu madde pazarladığını ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçildiğini açıklamıştı. Olayın açığa çıkmasıyla sahibi cezaevine ,kendisi de inceleme için hayvanat bahçesine götürülmüştü.

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Avukata göre, en önemli delil olarak görülen kedinin hayvanat bahçesinden kaçması soruşturma kapsamında planlanan deneyin yapılamamasına sebep oldu. Deneyde, kedi için hazırlanan özel bir tasmaya bir miktar uyuşturucu maddenin koyulacağı ve ardından kedinin hareketleri izleneceği belirtilmişti.

İsimsiz olan kediyi görmek için hayvanat bahçesine giden avukatın durumu fark etmesi üzerine hayvanat bahçesi çalışanları “Kedinin bazen dışarı çıkmasına izin veriyorduk. Çünkü çok soğuktu. Köpeklerden korktu ve kaçtı” dedi.

2012 yılında yine Rusya’nın Rostov bölgesinde benzer bir olay yaşanmıştı. Boynuna takılan tasmayla kuryelik yapan kedi, hapishane odalarına düzenli olarak girip çıktığının fark edilmesi üzerine yakalanmıştı.