Uyuşturucu baronunun villasını 2.17 milyon dolara satan Meksika hükümeti, parayı ‘corona’yla mücadelede kullanacak

Meksika hükümeti, 1997’de hayatını kaybeden uyuşturucu baronu Amado Carrillo Fuentes’in evini, açık artırmayla 2.17 milyon dolara (15.3 milyon lira) sattı. Para, corona virüsüyle mücadele ve sağlık sistemine destek için kullanılacak.

Fotoğraf: Indep

Uyuşturucunun ‘sevkiyatını’ sahibi olduğu uçak filosuyla nakletttiği için ‘Gökyüzünün lordu’ takma adı verilen Fuentes’in başkent Meksiko’daki evi için bir kişi teklif verdi. Meksika hükümetinin ‘Indep’ adlı ilgili biriminin ‘Geliri, iyilik için kullanılsın diye satın alın’ sloganıyla duyurduğu açık artırmada satılan, 3 bin 500 metrekarelik müstakil evde bar, şarap mahseni, yüzme havuzu bulunuyor.

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1980’ler ve 1990’larda, ülkedeki en güçlü uyuşturucu baronlarından biri olan Fuentes, bir süre marihuana kaçakçılığı yaptı. Sonrasında Kolombiya’dan getirdiği kokaini Meksika üzerinden ABD’ye sevk etmeye başladı. Liderini öldürdüğü Juárez kartelinin kontrolünü elinge geçirdi.

1997’de sahte kimlik kullanarak kayıt yaptırdığı bir hastanede, görünüşünü değiştirip kaçmasını kolaylaştırmak için estetik ameliyat oldu. 40 yaşındayken, ameliyat sonrasında hayatını kaybetti. Ameliyatı yapan doktorlar birkaç ay sonra ölü bulundu.