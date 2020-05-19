Uyuşturucu almak için karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalıştı

Antalya’da, uyuşturucu madde almak için karantinadaki mahalleye kanalizasyondan ulaşmaya çalışan A.G. mahsur kaldı. Kurtarılan A.G.’ye, karantina bölgesine girmeye çalışmak suçundan 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 3834 Sokak’ta yaşanan olayda A.G., karantinadaki mahalleye ulaşabilmek için kanalizasyona girdi. Karantina bölgesine 500 metre kala, kanalizasyonda mahsur kaldı. Yardım isteyen A.G.’in sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Uyuşturucu madde krizi yaşadığı sırada kanalizasyona girdiğini söyleyen A.G., “Krize girince bütün kemiklerim kırılacak gibi acımaya başladı. Bir arkadaşımla karantina bölgesine girmek için kanalizasyona girdik. Ancak o beni bırakıp gitti. Yolumu şaşırınca burada mahsur kaldım” dedi.

A.G., polisin nasıl girdiğini sorması üzerine “Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok” karşılığını verdi.

A.G.’nin maske takma kuralına kanalizasyonda da uyması dikkat çekti.