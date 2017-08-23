Uyuşmazlık: Dava dosyası ortada kalan Demirtaş tahliyesini talep edecek

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘terör örgütü kurma, yönetme’, ‘örgüt propagandası’, ‘suç ve suçluyu övme’ iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı ana davasının dosyası, mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle ortada kaldı.

Diyarbakır’da yürütülen soruşturma kapsamında 3 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Demirtaş hakkında Diyarbakır’da ‘terör örgütü kurma, yönetme’, ‘örgüt propagandası’, ‘suç ve suçluyu övme’ iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Reklam

Bu dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne alındı. 6 Eylül 2017 tarihine duruşma günü veren mahkeme, daha sonra Demirtaş’ın dosyasının Yasin Börü ve üç arkadaşının Ankara 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasıyla birleştirilmesini istedi.

‘Börü ve üç arkadaşının ölümünden sorumlu tutulamaz’

Bu talep, Börü davasında karar veren ve üç firari sanığın dosyasını ayıran 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmeyince, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi dosyaları resen birleştirme kararı aldı. İki mahkeme arasında yaşanan uyuşmazlık, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Ankara 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi , Demirtaş’ın bu dosyasının Börü dosyasıyla birleştirilmesinin uygun olmayacağı görüşünü savundu. Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesine gönderilen yazıda, Demirtaş’ın ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından yargılanabileceği, Börü ve üç arkadaşının ölümünden sorumlu tutulamayacağı belirtildi.

‘Tahliye talebinde bulunacağız’

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş’ın dosyasının sahipsiz bırakıldığını söyledi: “Kimse Demirtaş’ı yargılamak istemiyor. Çünkü vebali ağırdır. Yargılama konusu edilen iddia ve suçlamaların zorlama olduğu ve bu nedenle mahkemelerin bu dosyayı almak istemediğini düşünüyoruz. Selahattin Demirtaş ile ilgili dosya üzerinden yasaya göre 30 günde bir yapılması gereken tutukluluk değerlendirmesi en son 22 Haziran’da yapıldı. Yaklaşık 2 aydır Demirtaş, hiçbir mahkemenin kararı olmadan cezaevinde kalmaktadır. Tutukluluk incelemesi, dosya mahkemeler arasında gidip geldiği için 2 aydır yapılmamaktadır. Tahliye talebinde bulunacağız.”

Karaman, müvekkili Demirtaş’ın bundan sonra yapılacak duruşmalara SEGBİS yolu ile katılmayacağını, yargılamaların yapıldığı kentlerdeki mahkemelere gitmek istediğini de belirterek, “Eğer duruşmalara kelepçeyle götürülme zorlaması devam ederse duruşmalara çıkmayacağını da kendisi açıkladı” dedi.

21 davadan daha yargılanıyor

Demirtaş, tutuklu olduğu dava dışında hakkında toplam 21 davadan daha yargılanıyor. İstanbul ve Elazığ Ağır Ceza mahkemelerinde, ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla yargılamaları süren Demirtaş’ın, Diyarbakır, Doğubeyazıt, Ankara, Mardin, Viranşehir, Şırnak, Siirt, Mersin, İstanbul, ve Kayseri illerinde de asliye ceza mahkemelerinde açılan 19 ayrı davası bulunuyor.

Bu davalarda Demirtaş hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Türklüğü, Cumhuriyeti ve devletin kurumlarını aşağılamak’, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşlere yasasına muhalefet’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘suç ile suçluyu övmek’ suçlarından çeşitli hapis cezaları isteniyor.