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Yaramazlara biraz batar!

Uyurken şarjda bıraktığı telefonu patlayan çocuk hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Bastobe kentinde telefonunu gece uyurken şarjda bırakan 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, telefon bataryasının patlaması sonucu yaşamını kaybetti.

Fotoğraflar: East2west news

Daily Mail gazetesinin haberine göre Abzalbek gece uyumadan önce telefonunu şarja takıp yastığının yanına koymuştu. Sabah olduğunda ailesi 14 yaşındaki genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Polis ve sağlık görevlileri, prize takılı cep telefonunun bataryasının aşırı ısınma sonucu patladığını tespit etti.

Patlama sonucu başından ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.

Telefonun markası açıklanmazken, polisin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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