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Yaramazlara biraz batar!

Uyurken bıçakladığı annesi öldü, babası ağır yaralandı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde yaşayan F.B.’nin (18), uyurken bıçakladığı annesi L.B. yaşamını yitirdi, babası Ş.B. (47) ise ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan F.B., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. 

F.B., Dargeçit ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle bıçakla anne-babasının yatak odasına girdi. F.B. önce annesini ardından da babasını boğazından bıçakladı.

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Evden gelen sesler üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, L.B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Ş.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

F.B. emniyette sorguya alındı. 

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