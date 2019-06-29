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Yaramazlara biraz batar!

‘Uyumuyor’ diye 3.5 yaşındaki kızını hastanelik eden babaya 45 gün hapis

KKTC’de bir turizm şirketinde şoför olarak çalışan Ertan A., uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3.5 yaşındaki kızı S.A.’yı döverek hastanelik etti. Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 38 yaşındaki baba 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: theconversation.com (temsili)

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan köyünde yaşayan Ertan A., önceki gece yarısı uyumayan ve ağlayan kızını önce tokatladı sonra boğazını sıktı. Sağ gözü, boynu ve yanağı moraran minik kızın annesi polise giderek şikayetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, Ertan A.’yı ‘ciddi darp’ suçundan gözaltına aldı. 

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Mahkemeye çıkarılan Ertan A., “İstemeden oldu, çok çok özür dilerim” dedi. Hakim Umut İnan ise babaya tepki göstererek “İzahatınız kabul edilebilir değil. Bir baba, çocuğuna istemeden nasıl böyle bir şey yapar?” diye karşılık verdi.

Ertan A. 45 gün hapis cezasına çarptırılırken S.A tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildi.

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