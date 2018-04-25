‘Uyum yasaları’ imzalandı, seçim takvimi 26 Nisan’da

Meclis’ten geçen ‘uyum yasaları’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından, seçim takviminin 26 Nisan’da açıklanacağı bildirildi.

Erdoğan, bugün Meclis’ten geçen yasayı imzaladı. Yasa, yayınlanmak üzere Başbakanlık’a gönderildi. Onaylanan uyum yasası Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven de “Yarın seçim takvimini açıklamayı planlıyoruz” dedi.

İmza toplayamayana para yok

Yasaya göre bağımsız olarak cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyenler 131 bin lira ödeyecek. Eğer gerekli 100 bin imza toplanırsa para iade edilecek, toplanamazsa para devlete kalacak.

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Her bir seçmen yalnızca bir adaya imza verebilecek. İmza, kayıtlı olunan ilçe seçim kurulunda atılacak.

Bir kişi aynı anda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacak.