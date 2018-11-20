‘Uyum sorunu var’: Hollanda oturma izni için Türklere eğitim ve sınav hazırlığında

Hollanda, yeni gelen Türkiyeli göçmenlere uyum yükümlülüğü getirmeye hazırlanıyor.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmes, bu konuda araştırma yaptıklarını belirtti.

Reklam

Hükümet ortakları Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ile Demokratlar 66 Partisi (D66) da Türk vatandaşları için zorunlu uyum sınavı talep ediyor.

Ancak şimdiye tek Türk vatandaşları bu sınavdan muaftı. Zira Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ortaklık anlaşmasında bu bilgi yer alıyordu.

Reklam

Gerekçe uyum sorunu

Hollanda böyle bir adımın atılmasının gerekçesi olarak Türklerin Hollanda toplumuna uyum sorunu yaşamasını gösteriyor.

AB’nin en üst düzey yargı kurumu olan Avrupa Adalet Divanı, bazı durumlarda Türk vatandaşlarına zorunlu uyumun mümkün olduğuna hükmetmişti.

Uyum süreci: Eğitim, sınav ve kabul

Yıl başından bu yana yaklaşık 8 bin Türk vatandaşı Hollanda’ya gitti.

Hollanda’ya gitmek isteyen başka ülke vatandaşları bulundukları ülkede kursa giderek Hollanda’da yaşam hakkında eğitim görüyor ve ardından sınava giriyor. Yeterli puanı alanlar oturma izni almaya hak kazanıyor.