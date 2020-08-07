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Yaramazlara biraz batar!

Uysal’dan ‘normalleşme’ sinyali: ‘Örtülü faiz artışı’yla dolardan liraya geçiş bekleniyor

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, banka genel müdürleriyle bir araya gelinen toplantıda, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve bazı banka genel müdürleriyle dün akşam bir araya gelmişti.

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Toplantıdan piyasadaki gelişmelere karşı ‘işbirliği’ kararı çıkmıştı.

Bugün de Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz artışı’ hamlesi gelmişti.

AA’nın haberine göre, Uysal toplantıda salgın döneminde hızlı bir kredi genişlemesi yoluyla ekonomiye ihtiyaç duyulan uygun maliyetli likiditenin sağlandığını, ancak gelinen noktada iç ve dış dengelerin korunması amacıyla birtakım normalleşme adımlarının atılması gerektiğini belirtti.

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Uysal, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini, bunun da bankaların kısa vadeli fonlama maliyetlerini yükselteceğini ifade etti.

Likidite adımlarının kredi ve mevduat faizlerini artırıcı etkilerinin olacağı beklenirken, Türk lirası cinsinden yatırım araçlarının cazibesinin artacağı, böylece lira yatırımcılarının enflasyona karşı daha iyi korunacağı ve dövizden liraya geçiş iştahının artacağını düşünülüyor.

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