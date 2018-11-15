Uysal, İstanbul trafiğine çözümü buldu: Şehir içi tünellerden ücret alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul’da halen kullanılan ya da yapılması düşünülen karayolu tünellerinin ücretli hale getirilmesini gündeme getirdi.

Hürriyet yazarı Vahap Munyar’a konuşan Uysal, kentte uzunlukları toplamı 17 kilometreye ulaşan ve halen ücretsiz olan şehir içi karayolu tünellerinin trafik sorunu açısından önemli çözüm yollarından biri olduğunu söyledi. 160 kilometre daha tünele ihtiyaç olduğunu belirten Uysal, bunların yapım maliyetleri ile ilgili formülünü de anlattı.

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Uysal şunları söylüyor:

“- Araç başına 1 lira istesek, tünelin maliyeti yedi yılda çıkabilir.

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– Tünellerden araç başına 3 lira alsak, normal yolda trafik tıkalı ise vatandaş,‘Girmem’ der mi? Bence demez.

– ‘Yap-kirala-devret’ formülü tünel yapımını hızlandırmak için de kullanılabilir. “

Uysal’ın sözünü ‘yap-işlet-kirala’ yöntemi, İstanbul’a yapılacak yeni metro hatları için geçerli. Bu yöntem, özel sektörün metro hattını inşaa edip belediyeye işletmesi belediyede olmak üzere kiralaması üzerine kurulu.