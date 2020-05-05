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Yaramazlara biraz batar!

‘Uymayanları şikayet edin’: Berber ve kuaförler hangi önlemleri alacak

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş 11 Mayıs’ta yeniden açılacak işletmelerin alacağı tedbirleri sıraladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Üyelerin gerekli hazırlıkların yapılması için uyarıldığını ifade eden Karakaş’ın aktardığı tedbirler şöyle:

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-Tüm işyerleri randevu sistemiyle çalışacak

-Kapıdan giren her müşterinin ateşi ölçülecek

-Müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek

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-İşyerlerinde hizmet veren kişi maske takacak

-Havlu ve manikür pedikür kitleri tek kullanımlık olacak ya da müşteri kendi malzemesini getirecek

-Koltuklar arasında 1.5 metre mesafe olacak

-Çalışanlar iki önlük kullanacak, bunlar her gün 60 derecede yıkanıp ütülenecek

Karakaş bu kurallara uymayan salonların şikayet edilmesini istedi.

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