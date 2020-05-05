‘Uymayanları şikayet edin’: Berber ve kuaförler hangi önlemleri alacak

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş 11 Mayıs’ta yeniden açılacak işletmelerin alacağı tedbirleri sıraladı.
Üyelerin gerekli hazırlıkların yapılması için uyarıldığını ifade eden Karakaş’ın aktardığı tedbirler şöyle:
-Tüm işyerleri randevu sistemiyle çalışacak
-Kapıdan giren her müşterinin ateşi ölçülecek
-Müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek
-İşyerlerinde hizmet veren kişi maske takacak
-Havlu ve manikür pedikür kitleri tek kullanımlık olacak ya da müşteri kendi malzemesini getirecek
-Koltuklar arasında 1.5 metre mesafe olacak
-Çalışanlar iki önlük kullanacak, bunlar her gün 60 derecede yıkanıp ütülenecek
Karakaş bu kurallara uymayan salonların şikayet edilmesini istedi.