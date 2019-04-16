Uykuyla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar

ABD’li bilim insanları, uykuyla ilgili doğru bildiğimiz yanlışları sıraladı. ‘Sleep Health’ (Uyku Sağlığı) adlı dergide uykuyla ilgili şehir efsanelerini ‘yalancı çıkaran’ New York Üniversitesi’ndeki ekip, bu yanlış inanışların insan sağlığına fiziki ve ruhsal açıdan zarar verdiğini hatta yaşam süresini kısalttığını söyledi.

Fotoğraf: www.athleticcourage.com

ABD’li bilim insanlarının sıraladığı uykuyla ilgili yanlış bilgiler şöyle sıralanıyor:

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1- Beş saatten az uykuyla idare edebilirsiniz: Bu, insan sağlığına en fazla zarar veren saptamalardan biri. Sürekli olarak beş saat veya daha kısa süre uyumanın insan sağlığına zarar verdiğine dair bilimsel kanıt var. Kalp hastalıkları, inme riskini artırabilir. Herkes en yedi-sekiz saat uyumalı.

2- Uykudan önce içki içmek uyku kalitenizi artırır, uyumanızı kolaylaştırır: İçki uykuya dalmanızı kolaylaştırabilir ama o geceki uykunuzun kalitesini düşürür. Uykunun rüya görülen, öğrenme ve hafıza için önemli kısmı olan REM’i (Hızlı Göz Hareketi) alt üst eder. İçki sayesinde uykuya çabuk dalıyor olabilirsiniz ancak uykudan alacağınız faydaların belirli kısmı heba olur.

3- Yatakta TV izlemek sizi sakinleştirir: Haberler, bazı filmler ve izlenen çoğu program değil sakinleştirmek sizi uyumadan önce strese sokar ve uykunuzu kaçırabilir. TV, akıllı telefon ve tabletlerin bir zararı da mavi ışık nedeniyle insan bünyesinin uyku hormonu melatonin salgılamasını geciktirmeleri.

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4- Uyumakta güçlük çekiyorsanız da yatakta kalın: Yatakta saatlerce koyun sayarsanız yatağınızı uykusuzluk hastalığı insomnia’yla özdeşleştirmeye başlarsınız. Sağlıklı uyku uyuyanlar 15 dakika içinde uykuya dalar. Bundan uzun sürerse yataktan çıkın. Ortamı değiştirin. Ve, mesela yıkanan çamaşırları katlamak gibi ilgisiz bir şey yapın.

5- Alarm çaldıktan sonra beş-on dakika daha uyumak iyidir: Uyanır uyanmaz kalkmak gerek. Uyandıktan sonra kısa süreli uyumak kalitesiz bir uyku anlamına gelir. En iyisi gidip perdeleri açmak.

6- Horlamak zararsızdır: Horlamak zararsız olabilir ama bazen uyku apnesinin işareti de olabilir. Bu da nefesin kesilmesine neden olabilir. Uyku apnesi olanlarda yüksek tansiyon, düzensiz kalp atışı görülebilir, kalp krizi ve inme riski olabilir.