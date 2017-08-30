Uykusuz’dan kaçan kurbanlıklara ‘romantik’ bakış

Uykusuz bu hafta kapağına Kurban Bayramı ve bayramın her yıl ‘olmazsa olmaz’ vakalarından kaçan kurbanlık hayvanları taşıdı.
Dergi, kaçan kurbanlıklara ‘romantik’ bir bakış açışı getirdi.
Yaramazlara biraz batar!
Uykusuz bu hafta kapağına Kurban Bayramı ve bayramın her yıl ‘olmazsa olmaz’ vakalarından kaçan kurbanlık hayvanları taşıdı.
Dergi, kaçan kurbanlıklara ‘romantik’ bir bakış açışı getirdi.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Adalet Kurultayı’nın sonuç bildirisini sert dille eleştirerek, kurultayın asıl amacının ‘FETÖ’ davalarını uluslararası kamuoyunda ‘hükümsüz’ kılmak olduğunu ileri sürdü.
Ankara’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında törenler Anıtkabir ziyaretiyle başladı.
Isparta’da acemi bir er, İsmailağa Cemaati’nden olduğunu gerekçe göstererek çarşı iznine fes, cübbe ve şalvarla çıkmaya kalktı. Durumu fark eden yarbay, erin o kıyafetle çarşıya çıkmasına izin vermezken; er ve ona izin veren astsubaya soruşturma açıldı.
Diyarbakır’da görev yapan 264 öğretmenin zorunlu yer değişikliği nedeniyle başka illere gönderilmesine tepki gösteren Eğitim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Abbas Şahin, öğretmenlerin görev yapacakları yerlerde saldırıya uğrabilecekleri kaygısını taşadıklarını söyledi.
AKP’nin 16’ıncı kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin analizi için Britanya’nın prestijli gazetelerinden Financial Times’a konuşan AKP’liler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eleştiriler yöneltti.