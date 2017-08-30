Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Uykusuz’dan kaçan kurbanlıklara ‘romantik’ bakış

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Uykusuz bu hafta kapağına Kurban Bayramı ve bayramın her yıl ‘olmazsa olmaz’ vakalarından kaçan kurbanlık hayvanları taşıdı.

Dergi, kaçan kurbanlıklara ‘romantik’ bir bakış açışı getirdi.

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