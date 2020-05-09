Uyguner’in avukatı: Savcılık HDP’yi ‘suç örgütü’ saydı; parti HSK’ya gidiyor

Savcılığın HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Bülent Uyguner hakkındaki iddianamede, “Örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenmiştir” ifadelerini kullandığı, HDP’nin savcı ve iddianameyi kabul eden başsavcılık hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulunacağı bildirildi.

Kocaeli’de Kasım 2019’da tutuklanıp cezaevine gönderilen ve ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüt propagandası’, ‘zincirleme olarak terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ iddialarıyla suçlanan Uyguner 13 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

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Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, iddianamede Uyguner’in partili arkadaşlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri ve çeşitli etkinliklerde yaptığı konuşmalar suç delili olarak gösterildi. Ayrıca iddianamede HDP’nin faaliyetleri yasadışı olarak gösterildi.

Uyguner’in avukatı Bülent Aşa , “Hakkında kapatma kararı olmayan bir siyasi partinin faaliyetlerini silahlı örgüt olarak göstermek suçtur” dedi. HDP’nin avukatları ise konuyu HSK’ya taşımaya hazırlanıyor.

‘Savcı legal bir partiyi suç örgütü olarak görmüş’

Uyguner’in avukatı Bülent Aşa, müvekkilinin tutuklandığı dönem HDP’de siyasi faaliyetlerde bulunduğunu söyleyerek bunun savcılık için bir suç delili olarak kabul edilmesinin doğru olmayacağını belirtti.

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Aşa, hem savcılık iddianamesi hakkında hem de müvekkili Uyguner için şunları söyledi: “Müvekilim tutuklandığında HDP PM üyesiydi. Dolayısıyla kendisi aynı zamanda HDP Kocaeli’de örgütlemeden sorumluydu. Miting düzenleme, kongre yapma yetkisi gibi faaliyetlerde bulunuyordu. Bu etkinliklerin hepsi iddianamede yasadışı olarak gösterildi. Dolayısıyla HDP’nin tüm faaliyetleri kriminalize edilmiş. Yani HDP’nin faaliyetleri suç unsuru olarak gösterilmiş. Dosyada herhangi bir suç delili yok. Savcı HDP’yi suç örgütü olarak görmüş.

HDP bir legal parti. HDP’nin denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. Denetim yetkisi, kapatma, tedbir yetkisi Anayasa Mahkemesi’ndedir. Hakkında kapatma kararı olmayan bir partinin faaliyetlerini silahlı örgüt olarak göstermek suç teşkil eder. Bu nedenlerden dolayı Bülent Uyguner hemen şimdi tahliye edilmeli.”

Önce suç duyurusu, sonra HSK

HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü avukat Ümit Dede ise hem iddianameyi hazırlayan savcı hem de bu iddianameyi onaylayan Cumhuriyet başsavcılığı hakkında girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Dede, iki yetkili hakkında önce suç duyurusunda bulunacaklarını sonra HSK’ya şikayette bulunacaklarını belirtti