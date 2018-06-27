Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uygun koşullar oluşturulacak: Meclis’in açılış oturumunu Baykal yönetecek

 

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla Meclis’in açılış oturumunu yönetecek.

18 Haziran tarihli ziyaretten… (Fotoğraf: DHA)

15 Ekim’de beyin kanaması geçirerek Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde üç kez ameliyat edilen 79 yaşındaki Deniz Baykal, 5 Kasım’da Almanya’da Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılmıştı.

Reklam

Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.

79 yaşındaki Baykal’ın Antalya 1’nci sıradan milletvekili seçilmesi nedeniyle ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla ilk oturumu yönetmesi bekleniyordu. Ancak Baykal’ın sağlık sorunları nedeniyle durumu merak konusu olmuştu.

Reklam

‘Seyyar sandık’la oy kullanan Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Meclis yönetimiyle görüşerek ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini iletti.

Meclis yönetiminin ayakta fazla kalamayan Baykal için uygun koşulları oluşturacağı öğrenildi.


SON HABERLER

Bakan Zeybekci, ABD’nin İran talebini yok saydı: Bizi bağlamaz

ABD’nin, müttefiklerinin İran’dan petrol alımına son vermesi talebini değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bizi bağlamaz” dedi.

Bakan ayrıca, Avrupa Birliği’nin (AB) Gümrük Birliği’ni genişletme konusundaki olumsuz tutumunu da görmezden gelerek “Güncelleme sürecine ilişkin olumlu geri dönüş alıyoruz” diye konuştu.

FT: Erdoğan’ın hayalleri ters tepti

İngiliz Financial Times gazetesi, seçimin ardından Türk Lirası ve Borsa İstanbul’daki değer kaybının sürdüğüne dikkati çekerek “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayalleri piyasada ters tepti. Uyarılara kulak tıkamak, piyasalarda Türkiye ekonomisinin kaldıramayacağı türden tepkilere yol açabilir” diye yazdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...