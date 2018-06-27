Uygun koşullar oluşturulacak: Meclis’in açılış oturumunu Baykal yönetecek

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla Meclis’in açılış oturumunu yönetecek.

15 Ekim’de beyin kanaması geçirerek Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde üç kez ameliyat edilen 79 yaşındaki Deniz Baykal, 5 Kasım’da Almanya’da Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılmıştı.

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Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.

79 yaşındaki Baykal’ın Antalya 1’nci sıradan milletvekili seçilmesi nedeniyle ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla ilk oturumu yönetmesi bekleniyordu. Ancak Baykal’ın sağlık sorunları nedeniyle durumu merak konusu olmuştu.

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‘Seyyar sandık’la oy kullanan Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Meclis yönetimiyle görüşerek ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini iletti.

Meclis yönetiminin ayakta fazla kalamayan Baykal için uygun koşulları oluşturacağı öğrenildi.