‘Uygun fiyatlı’ hava yolu şirketi Ryanair 3 bin 500 kişiyi işten çıkarabilir

Avrupa’nın düşük fiyatla hizmet sunan en büyük hava yolu şirketi Ryanair, eğer çalışanlarla maaş kesintisi konusunda anlaşamazsa 3 bin 500 civarında kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ryanair daha önce de Avrupa’daki ofislerinden 250’den fazla çalışanı işten çıkardığını ve pilotlar ile kabin mürettebatlarının da dahil olduğu 3 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Reklam

Şirket CEO’su Michael O’Leary, “En yüksek maaş alan pilotlardan yüzde 20, en düşük maaş alan kabin memurlarından ise yüzde 5 oranında bir maaş kesintisi yapmak istiyoruz ve eğer bu kesintileri anlaşma yoluyla müzakere edebilirsek, tamamı için olmasa da işten çıkarmaların büyük bir bölümüne mani olabiliriz” dedi.

Britanya merkezli uygun fiyatlı hava yolu şirketi EasyJet de mayıs ayında, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’unu, yani yaklaşık 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da uçaklarda yeterli doluluğun sağlanamayabileceğini ifade ederek; ‘yüzde 60-66 gibi doluluklarla uçmanın şirketin sağlığını büyük ölçüde etkileyeceğini’ ve ‘sektörde düzelmenin belki de beş yıl zaman alacağını’ belirtmişti.