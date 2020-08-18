‘Uygun fiyata Covid-19 testi yapıyoruz’ diyen dolandırıcılara karşı uyarı

Van’da uygun fiyata Covid-19 testi yaptıklarını söyleyen dolandırıcılara karşı halk uyarıldı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre valilik, sağlık birimlerine, bazı kişilerin, ev ve işyerlerini dolaşıp pandemi hastanesinden geldiklerini belirterek makul fiyatlarla test yaptıklarını söyledikleri ve bu yolla halkı dolandırdıkları yönünde bilgiler ulaştığını açıkladı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Covid-19 testi yapmaya tek yetkili kurum Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı’dır. Bu tür taleplerle evlere ve iş yerlerine gelen şahıslara itibar edilmemesi, kurum kimliği sorgusunun yapılması ve haklarında kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine ihbarda bulunulması hususu kamuoyunu saygıyla duyurulur.”