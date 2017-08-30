Uygun adım, marş!

30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir’de düzenlenen etkinliklere her yaştan insan katıldı. (Fotoğraf: Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir’de düzenlenen etkinliklere her yaştan insan katıldı. (Fotoğraf: Reuters)
Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için Ankara’daki ‘Ak Saray’da resepsiyon düzenlendi.
CHP’nin Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’nda içki içerek parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘çadırını bastığı’ öne sürülen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Organizasyonu küçük düşürmek amacıyla, her türlü çamuru ve iftirayı attılar” dedi.
Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin yayın yasağı getirildi.
Almanya’da yayın yapan Die Welt gazetesi, üst düzey emniyet görevlileriyle üst düzey bir MİT’çinin iltica başvurusu yaptığını öne sürdü.
Düzce Belediyesi, başkanın damadının ‘FETÖ’den tutuklanması üzerine devreye girdi.