Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Uygun adım, marş!

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30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir’de düzenlenen etkinliklere her yaştan insan katıldı. (Fotoğraf: Reuters)

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