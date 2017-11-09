‘Uygulanmayacak’mış: Özelleştirmeye direnen madencilere para cezası

Zonguldak’ta ocakların özelleştirilmek istenmesine karşı yeraltında eylem yapan madencilere para cezası kesildi, ancak sendika bu cezanın uygulanmayacağını bildirdi.

Binlerce madenci, torba yasada devlete ait ocakların özelleştirilmesinin önünü açan maddeyi madenlere kendilerini kilitleyerek protesto etmiş, bir günün ardından özelleştirmenin olmayacağı sözü verilince eylem bitmişti.

Reklam

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun gönderdiği bildiri, eyleme katılan Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk ve Amasra işletmelerine asıldı.

‘Ağır’ ceza

Bildiride Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nun ‘Kanun dışı grev ve lokavt konusu’yla ilgili 70’inci maddesinde yer alan hükümlere göre eyleme katılan işçilere 944’er lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Bildiride yer alan tutanakta, 00.00-08.00 vardiyasındaki işçilerin yeraltında çıkmayacak kanunsuz grev yaptığı savunularak, yasa dışı grev ve eyleme katılan işçilerin, çalışmadıkları süreler için ücret ve hafta tatil ücretlerinin ödenmeyeceği, kanun dışı grev ve eylem nedeniyle işverenin uğrayacağı zararların işçi kuruluşunca veya greve katılan işçiler tarafından karşılanmasının istenileceği anlatıldı.

Tutanakta ayrıca yasa dışı grev ve eyleme katılanlar, devamına zorlayanlar, teşvik edenlerin, fiilleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

‘Ödenmeyecek’

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ise resmi prosedür gereği bu bildirilerin asıldığını, kendilerinin gerekli görüşmelerini yaptıklarını, madencilerden paranın alınmasının söz konusu olmadığını duyurdu.