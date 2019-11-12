Uygulamada ikinci perde: 1.5 milyondan fazla kişinin hesabına e-haciz kondu

Devlete borcunu ödeyemeyen yurttaşların banka hesabına e-haciz konması uygulamasında ikinci dalganın başladığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

PTT ve 40 bankayla imzalanan protokoller çerçevesinde, kamuya veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olan mükelleflere elektronik ortamda haciz konuluyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerinin uygulamasında ekim başında öğrenciler dahil 3.9 milyon yurttaşın banka hesabına haciz konmuştu.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre ikinci dalgada 1.5 milyondan fazla kişiye haciz getirilirken, uygulamanın kapsamı daha geniş tutuldu.

Buna göre, e-haciz işlemi, sadece borçlu için değil, o kişinin yakını veya iş ortakları için de ilk defa uygulandı.

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Borç kalemleri

Hesaplara bloke koyulmasına neden olan borç kalemleri ise şöyle:

-Trafik para cezaları

-Askerlik, seçim, nüfus para cezaları

-Karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları

-Motorlu taşıtlar vergisi

-RTÜK idari para cezaları

-Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları

-Öğrencilerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları

-Ecrimisil borçları

-Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları

-Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları

-Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları

-Mahkeme cezaları, yargı harç borçları ve tüm vergi borçları.