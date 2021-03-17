Üyeleri, Boğaziçi Mezunlar Derneği’ne tepkili: Bulu davasına müdahil olun

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, akademisyenlerin Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektörlüğe atanmasının iptali için Danıştay’a yaptığı başvuruya müdahil olmaya hazırlanıyor. Mezunlar, davaya müdahil olunabileceği duyurusunu yapmayan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne (BÜMED) tepkili.

Boğaziçi Üniversitesi’nden 70’i aşkın akademisyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bulu’yu üniversiteye rektör olarak atamasının iptali istemiyle bu ay başında Danıştay’a başvurmuştu. Başvuru dilekçesinde atamanın kamu yararı aleyhine olduğu, Yükseköğretim Kanunu’na göre rektörlerin siyasi parti üyeliğinin olamayacağı belirtilmişti. 2002’de AKP Sarıyer teşkilatının kurucuları arasında yer alan Bulu, 2015’te AKP’den İstanbul milletvekili adaylığına soyunmuştu.

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Mezunları, yaklaşık 18 bin üyesi bulunan BÜMED’e Bulu’nun atamasının iptali istemiyle dava açıp açmayacağını sordu. BÜMED’den “En iyi avukatlarla çalışıyoruz” yanıtı geldi. Dernek, şubat ayının sonuna doğru bilgi verileceğini belirtti. Mezunlar, belirtilen tarihte BÜMED’den yanıt alamayınca bir dernek yöneticisiyle konuştu. Yönetici, mezunlara dernek binasına el konulmasından korkulduğunu söyledi. İlerleyen günlerde derneğin genel sekreteri İslam Çoban da mezunların davaya katılamayacağı bilgisini verdi.

Boğaziçi elden giderken…

Mezunlar, Çoban’ın Boğaziçi Üniversitesi mezunu olmadığını, BÜMED Başkanı Önder Şahin’in de devlet kurumlarıyla ticari ilişki içinde bulunduğunu öne sürdü.

Mezunlar, dernek yöneticilerinin binaya el konulmasıyla ilgili yaşadığı korkuya dair, “Boğaziçi elden giderken ‘Dernek binası elden gitmesin’ demek olmaz. O binadan zaten önünde sonunda çıkartılacaklar” dedi.

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BÜMED’in davaya müdahil olmayacağını anlayan mezunlar, Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar Platformu’nu kurdu. Mezunlar, üniversite çalışanlarına, öğrencilere ve öğrenci ailelerine başvuruya katılma çağrısı yaparak nasıl müdahil olunacağıyla ilgili şu rehberi hazırladı:

Mezunlar olarak biz ne yapabiliriz?

Davaya akademisyenlerin izniyle (açık rızasıyla) müdahil olabiliriz. Davacı akademisyenler bu izni biz mezunlara tüm adımlarımızı kendileri ve hukuki temsilcileriyle koordinasyon içinde gerçekleştirmek koşuluyla vermiştir.

Bu davaya kimler müdahil olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan her Boğaziçi Üniversitesi mezunu, çalışanı, öğrencisi ve öğrenci ailesi.

Katılmak için ne yapmalıyım?

Notere onaylatacağınız vekaletname, dilekçe ve mezuniyet belgenizin dijital kopyasını en kısa zamanda, ancak en geç 19 Mart’a kadar, belirlediğimiz iki avukattan birinin e-posta adresine, asıllarını ise en geç 31 Mart’a kadar yine aynı avukatın adresine posta ile iletmelisiniz. Bilgi almak için ayrıca [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Yurt dışında yaşıyorum, nasıl vekaletname çıkarabilirim?

Konsolosluktan telefonla veya Dışişleri Bakanlığı sitesinden randevu alarak vekaletname düzenleyebilirsiniz. Uygun randevu alamıyorsanız, ilgili konsolosluğun web sitesindeki bir notere acil işlem için mesaj yollayın. Konsolosluğa başvurunuzda nüfus cüzdanının aslı, önlü-arkalı fotokopisi ve vekaletname örneğinin yanınızda olduğundan emin olun. Konsoloslukta işlem yapamıyorsanız, yaşadığınız yerde notere başvurun. Ülkenin resmi dilinde vekaletnameyi hazırlatın, her sayfasını notere imzalatıp, mühürletmeyi unutmayın. Vekaletnameyi apostille onaylattıktan sonra, Türkiye’deki bir yeminli çeviri şirketinde tercüme ettirip, ardından yukarıdaki tarihlerde taranmış kopyaları ve asılları ile avukata gönderin.