Üyelerden RTÜK Başkanı Şahin’in Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ile Okan Konuralp tepki göstererek atamanın doğru olmadığını belirtti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Bakan Yardımcısı güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank yönetimine atanmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

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Söz konusu atamanın yasaya aykırı olmadığını ancak kamu vicdanını yaralayıcı bir tablo oluşturduğunu belirten İlhan Taşçı şunları söyledi: “Kime, ne kredisi verileceğini kararlaştırmak RTÜK Başkanının işleri arasında olmamalı, olamaz. RTÜK Başkanlığının part-time yapılacak bir iş olmadığını başta Sayın Ebubekir Şahin’in kendisinin ve onu bu göreve getirenlerin biliyor olmaları gerekir. Şahin’in bu görevi kendisine tevdi edenlere teşekkür edip, affını istemesinin uygun olacağını düşünüyorum.”

Atamayı ‘liyakatsızlığın ve kibirin sonucu‘ diye nitelendiren Okan Konuralp ise şu ifadeleri kullandı: “Siyasi irade, hatırı sayılır ve düzenli gelire sahip isimlere kamu bankaları yönetim kurulu üyelikleri yoluyla ek gelir imkanı sağladı, sağlıyor. Bu tercih, toplumun tüm kesimlerine doğru yayılan işsizliğin yarattığı ekonomik ve psikolojik sorunlarla mücadeledeki başarısızlığının kendi eliyle teşhiridir; liyakatsizliğin ve kibrin bir sonucudur. RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin de Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilerek, bu teşhirin parçası kılınmıştır.”