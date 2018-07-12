‘Üye olmadan örgüte yardım’ suçlaması AİHM’e ‘fazla geniş’ geldi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), son yıllarda Türkiye’de pek çok gazeteci ve politikacıya, ‘üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek’ gerekçesiyle verilen hapis cezalarına dair emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

AİHM gerekçe için “Fazla geniş yorumlanıyor” tespitinde bulundu.

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Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre AİHM, kapatılan Demokratik Halk Partisi’nin (DEHAP) eski Batman ilçe başkanı Andulcelil İmret’in başvurusunu karara bağladı.

AİHM, İmret’in cezalandırıldığı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/7 maddesnin ‘öngörülemez olduğuna ve fazla geniş yorumlandığına’ hükmetti.

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Bu maddede, “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır” deniyor.

Türkiye İmret’e, 7 bin 500 avro manevi tazminat ve 2 bin 424 avro mahkeme masrafı ödeyecek.

İmret’in avukatı Erkan Şenses, “Bu kararın şöyle bir sonucu var; TCK 220/7 hükmünün ya Yargıtay Ceza Genel Kurulu gibi bir üst merci kararıyla veya yasal değişiklikle çerçevesi net çizilmeli. Aksi durumda bu hükmün uygulandığı her davada öngörülemezlik hususu tartışılacak” dedi.

İmret’in hüküm giydiği dava hakkında da bilgi veren İmret, şunları söyledi: “Abdulcelil İmret hakkında Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 defa örgüt propagandası yapmak suçundan dava açılmasına rağmen duruşmada savcı, İmret’in ‘silahlı örgüte yardım’ suçundan cezalandırılması görüşünde bulunmuştu. Mahkeme de bu görüş doğrultusunda İmret’e ‘silahlı örgüte yardım’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Karar Yargıtayca onaylandıktan sonra üçüncü yargı paketiyle cezada indirim yapma hakkı getirildi, mahkeme de cezada 1/6 oranında indirim yaparak beş yıl iki ay 15 gün hapis cezası verdi.”

Hukukçular, kararın emsal niteliğinde olabileceğini söylüyor. Zira Cumhuriyet gazetesi ve Büyükada davasında da hem gazeteciler, hem de insan hakları savunucularına aynı suçlama yönetilmişti.