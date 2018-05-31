Üye kaybeden MHP, çareyi ‘küskün ülkücüler’de arıyor: Kapımız açık

Barajı geçememe korkusuyla AKP’yle ittifak yapan, binlerce üyesini de İYİ Parti’ye ‘kaptıran’ MHP, ‘pişman olanlar’ için kapılarının açık olduğunu bildirdi.

AA’nın haberine göre Aydın’da dün iftar programında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, partiye dönüşlerin daha önce başladığını öne sürdü.

Reklam

MH Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘küskün ülkücüler’e 26 Mayıs’ta çağrı yaptığını anımsatan Depboylu, “Kapımız açık” dedi.

MHP yöneticisi şunları kaydetti: “Samimi olan, ‘Pişmanız’ diyen, ‘Hata yaptık’ diyenler her zaman geri dönebilirler. Biz onların samimi olduğuna kanaat getirdiğimizde onlarla yolumuza devam edeceğiz.”

Reklam

Baraj sorunu yaşadığı iddia edilen MHP, AKP’yle birlikte ‘cumhur ittifakı’yla Meclis’e girmeyi garantilemişti.

Geçersiz sayılan tüzük kongresinin ardından Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti’ye ise şimdiye dek MHP’den binlerce kişi katıldı.