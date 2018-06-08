Üye hakim muhalefet şerhi düştü: ‘Zaman davası’nda tahliye yok

Kapatılan Zaman gazetesinin yazarlarına yönelik açılan davanın bugünkü duruşmasında tahliye çıkmadı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dördü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın bugün duruşması yapıldı.

Reklam

Duruşmaya tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay, Nuriye Ural, İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Orhan Kemal Cengiz ile avukatları katıldı.

Duruşma, mütalaaya karşı sanık savunmalarıyla devam etti.

Reklam

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların, ‘kaçma şüphesi ve eylemlerin yoğunluğunu dikkate alarak’ tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddeden heyet, duruşmanın 5-6 Temmuz tarihine bırakılmasına hükmetti.

Öte yandan üye hakimlerden Abdullah Ok, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına muhalefet şerhi koydu.

Yazarlar, örgüt üyeliği ve darbecilikle suçlanıyor.